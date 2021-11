C’est une véritable déroute qu’ont vécu les Grizzlies sur le parquet de Minnesota. Memphis s’est incliné 138-95 chez les Wolves, encaissant ainsi sa huitième défaite en seize matchs, la plus lourde de la saison. Minnesota, emmené par D’Angelo Russell (28pts), Anthony Edwards (23pts) et Karl-Anthony Towns (21pts), a mené de la première à la dernière minute, et a même compté jusqu’à 45 points d’avance à la fin du troisième quart ! « En trois saisons, c’est probablement l’un de nos plus faibles matchs, c’est inacceptable » a pesté le coach de Memphis Taylor Jenkins. La star de Memphis, Ja Morant, a attendu la 19eme minute pour marquer son premier panier et finit avec 11 points, à 3 sur 9 aux tirs. Desmond Bane s’en sort avec 21 points et Tyus Jones avec 16, mais ce match sera à oublier pour les Wolves, qui vont terminer leur road-trip du côté de Utah lundi.