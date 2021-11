Deux jours après la victoire de Miami sur Washington en Floride (112-97), les deux équipes se retrouvaient dans la capitale, et cette fois ce sont les Wizards qui l’ont emporté, sur le score plus étriqué de 103-100. Après une première mi-temps très serrée, le Heat pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant de seize points au milieu du troisième quart (47-63). Mais Washington avait déjà fait une partie de son retard à la fin du quart (68-75), et est revenu à -2 au début du dernier. Mais le Heat de Jimmy Butler (29pts) et Tyler Herro (20pts) s’est redonné un peu d’air, menant 94-84 à 4’42 de la fin. Washington n’a rien lâché, et grâce au duo Spencer Dinwiddie (16pts) - Kentavious Caldwell-Pope (16pts), les Wizards sont revenus à 96-96. Dinwiddie a marqué à trois points pour donner l’avantage à son équipe, puis Kyle Kuzma a scellé la victoire de Washington aux lancers-francs. Quelle belle remontée ! Grâce à ce succès, DC remonte à la deuxième place du classement, à seulement une victoire du leader Brooklyn.