Utah avait l'occasion de revenir à un demi-match de Golden State en tête de la Conférence Ouest, c'est raté. Le Jazz s'est incliné 116-123 contre les Warriors après une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Les Californiens ont mené pendant une grande partie de ce match et comptaient d'ailleurs seize points d'avance au début du troisième quart. Mais Utah, qui n'a disputé la rencontre qu'avec huit joueurs, est parvenu à revenir petit à petit et même à passer devant à 17 minutes de la fin (75-74). Les joueurs de Salt Lake City sont restés en tête jusqu'à 6'16 du buzzer, lorsque Stephen Curry a remis les deux équipes à égalité (101-101). Il y a eu une nouvelle égalité à 111-111 à 2'13 du terme, et c'est à ce moment-là que les Warriors ont accéléré, avec cinq points de Curry, et un tir à 3 points d'Andre Iguodala (112-119) pour creuser l'écart. Rudy Gobert a tenté de ramener son équipe avec deux dunks (116-120), mais les trois lancers-francs de Curry ont scellé la victoire des Warriors, plus que jamais leaders de l'Ouest. Le recordman de tirs à 3 points termine avec 28 points, Andrew Wiggins 25 et Otto Porter Jr 20. Du coté du Jazz, ils sont quatre à finir avec 20 points : Bojan Bogdanovic, Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Jordan Clarkson.