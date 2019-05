Les Blazers pourraient le regretter. Dominés dans les grandes largeurs lors du match 1 à l’Oracle Arena, les hommes de Terry Stotts ont en effet montré un tout autre visage, jeudi, à l’occasion du match 2 de leurs Finales de conférence face aux Warriors. Mais le résultat est le même : malgré 15 points d’avance à la pause (50-65), Portland a en effet dû s’avouer vaincu dans les ultimes secondes de la rencontre, les champions en titre s’imposant finalement sur le fil 114-111, et se retrouve mené 2-0 avant de retrouver l’Oregon pour les matches 3 et 4.

"On a volé ce match 2, n’a d’ailleurs pas manqué de reconnaître Steve Kerr à l’issue de la rencontre dans des propos rapportés par ESPN. Ils nous ont réellement dominés." Passés au travers lors des deux premiers quarts, Portland affichant jusqu’à 17 points d’avance dans le deuxième quart, les Warriors ont certes réussi à faire leur retard dans le troisième quart, attaquant la dernière ligne droite sur la même ligne que leurs visiteurs (89-89) mais l’embellie aura été de courte durée et ce sont encore les Blazers qui ont fait la course en tête dans le quatrième acte, comptant ainsi huit longueurs d’avance avec à peine plus de quatre minutes à jouer (100-108).

Lillard et McCollum dans le dur

Mais si un tir primé de Seth Curry, par ailleurs auteur de 16 points en sortant du banc, allait permettre aux Blazers de virer une dernière fois en tête à l’entame de l’ultime minute, un dunk de Kevin Looney puis un panier de Draymond Green offraient finalement la victoire aux Warriors dans les dernières secondes, CJ McCollum manquant dans le même temps un panier facile et Damian Lillard se faisant contrer par Andre Iguodala sur sa tentative de la dernière chance à trois points.

Dubs erased a 17-point deficit to capture the win @verizon brings you the Game Rewind ⏪ pic.twitter.com/VT9a7ewPpG — Golden State Warriors (@warriors) 17 mai 2019

Les deux stars des Blazers ont d’ailleurs vécu une nouvelle soirée difficile à Oakland. Damian Lillard a bien compilé 23 points et 10 passes mais à 6 sur 16 aux tirs tandis que son compère rendait un modeste 9 sur 23 aux tirs pour 22 points. A l’inverse côté Warriors, si Draymond Green a fait un joli chantier avec 16 points, 10 rebonds et 7 passes, ce sont encore les "Splash Brothers" qui ont fait l’essentiel du travail et tout particulièrement Stephen Curry, cette fois auteur de 37 points à 11 sur 22 au tir, 8 passes et 8 rebonds tandis que Klay Thompson ajoutait 24 points avec néanmoins un modeste 8 sur 22 aux tirs.

La seule bonne nouvelle pour les Blazers viendra finalement de l’infirmerie des Warriors puisque ni Kevin Durant et ni DeMarcus Cousins ne devraient être du voyage dans l’Oregon pour les matches 3 et 4 prévus samedi et lundi.

Le Top 5 de la nuit avec un grand Iguodala :