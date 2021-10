Le MVP de la nuit : Curry prend l’ascendant sur Gilgeous-Alexander



Les Warriors ont longtemps cru que leur invincibilité allait tomber. En déplacement sur le parquet du Thunder, les joueurs de Golden State ont longtemps été menés au score. Les coéquipiers d’un discret Théo Maledon (3 points) ont mené au score pendant quasiment les trois-quarts de la rencontre. Un ascendant pris d’entrée et qui a permis au Thunder de compter jusqu’à quinze points d’avance en milieu de deuxième quart-temps. Emmené par Shai Gilgeous-Alexander (30 points), OKC pensait que sa victoire de la saison était pratiquement acquise mais une fin de troisième quart-temps totalement manquée a changé la donne. En un peu plus de quatre minutes, Stephen Curry (23 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers ont inversé la tendance.

Avec une défense quasiment imperméable et seulement deux points concédés sur cette période, les Warriors ont fait étalage de leur pouvoir offensif pour infliger un 17-2 à une équipe du Thunder déboussolée. Menés de cinq points à douze minutes du terme de la rencontre, les joueurs d’Oklahoma City n’ont pas été mesure de reprendre la main malgré une belle résistance et un retour à seulement quatre longueurs. Mais le mal était déjà fait et les Warriors sont allés chercher leur quatrième victoire en autant de rencontres disputées cette saison (98-106) au terme d’un match qui ne leur était pas promis. Pour OKC, les doutes se prolongent alors que la victoire se refuse obstinément à eux cette saison.