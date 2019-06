"Ne jamais sous-estimer le coeur d'un champion", avait lancé en 1995 Rudy Tomjanovich, le coach des Houston Rockets, dans un cri entré dans la légende de la NBA. Cette phrase s'applique totalement au match 5 des finales 2018-2019, qui va sans doute devenir ce que les Américains appellent un "instant classic", un classique instantané. Totalement dos au mur après leurs deux défaites à domicile face à des Raptors déchaînés, en quête du premier titre de leur histoire, les Golden State Warriors, double champions sortants, ont été chercher la victoire à Toronto (105-106) pour s'offrir un match 6 dans leur salle, et le droit de rêver encore au triplé.

L'espoir, pour les Californiens, portait le nom de Kevin Durant. Le MVP des deux dernières finales était absent depuis huit matches, en raison d'une blessure au mollet. Son retour, maintes fois repoussé, a finalement eu lieu sur le parquet de la Scotiabank Arena. Logiquement diminué, "KD" a inscrit 11 points en 12 minutes avant de quitter le parquet définitivement. On apprendra après le match, comme ses coéquipiers, que l'ancienne star du Thunder souffre d'une autre blessure, au tendon d'Achille, dont la gravité reste à déterminer. Le pire est à craindre.

Les "Splash Brothers" en action

C'est donc sans lui que les Warriors ont réussi à rester en vie dans cette série, dans cette saison. C'était pourtant très mal embarqué quand, à un peu plus de trois minutes de la fin, Kawhi Leonard, le meilleur marqueur du match pour les Raptors (26 points), a donné six longueurs d'avance aux Canadiens, si proches alors de la consécration (103-97, 3'28" de la fin). Mais c'était sans compter sur les "Splash Brothers", Stephen Curry et Klay Thompson, qui ont porté l'attaque des Warriors à eux deux avec leurs 57 points. Avec deux bombes à longue distance pour "Klay" et une pour "Steph", les deux hommes ont pris feu à trois points pour permettre à Golden State de reprendre la main (103-106, 57" du buzzer). "J'ai déjà vu cela plusieurs fois, je ne suis pas surpris, a réagi Steve Kerr, le coach des Warriors. C'est ce qu'ils sont." Probablement la meilleure paire de shooteurs de l'histoire.

Il restait encore à tenir défensivement. Et après un panier de Kyle Lowry, et une faute offensive de DeMarcus Cousins qui a offert une balle de titre à Toronto, c'est Draymond Green, le troisième membre du "Big Three" historique des Warriors, l'âme de l'équipe, qui est venu effleurer le shoot de la gagne de Lowry. Quelques millimètres qui ont suffi à modifier le cours de cette série, et à nous offrir un match 6, un retour dans leur antre de l'Oracle Arena pour les Californiens, qui auront le droit de jouer une dernière fois dans leur salle avant de la quitter. Après un acte 5 dramatique, au sens littéral du terme, on se demande bien ce que le prochain chapitre nous réserve.