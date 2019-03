Les Celtics ont le sens du rebond. Corrigé l’avant-veille à Houston, le score final (115-104) ne faisant pas oublier les 28 points de retard affichés dans le troisième quart avant que les hommes de Brad Stevens sauvent quelques apparences en fin de match, Boston s’est en effet à son tour offert un succès éclatant chez les Warriors. Alors qu’ils restaient par ailleurs sur cinq défaites lors de leurs six derniers matches, les C’s ont corrigé le champion en titre 128-95.

Et comme un symbole, c’est Gordon Hayward, sans aucun doute le joueur le plus décrié dans le Massachusetts depuis le début de saison, qui s’est rappelé au bon souvenir de tous, sortant du banc pour terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points à 12 sur 16 aux tirs en 28 minutes. A ses côtés, Kyrie Irving, également pointé du doigt, n’a pas démérité, se montrant plus altruiste qu’à l’accoutumée pour terminer avec 19 points et 11 passes. Jaylen Brown et Jayson Tatum ont complété le tableau avec 18 et 17 points. "On a mis l'accent sur notre cohésion, sur le fait qu'on devait jouer ensemble, pouvait apprécier Kyrie Irving au micro d’ESPN. On avait beaucoup parlé jusque-là, il était temps de passer aux actes."

Devant composer sans Klay Thompson, les Warriors n’auront fait illusion que cinq minutes. La faute notamment à la maladresse de DeMarcus Cousins et de Kevin Durant, limités à 10 points à 4 sur 12 aux tirs pour l’un et 18 points à 5 sur 16 pour l’autre, les 23 points de Stephen Curry ne pouvant suffire pour rivaliser. Et alors que les Warriors espéraient profiter de cette réception pour prendre leurs aises en tête de la Conférence Ouest, les Nuggets s’étant fait surprendre la veille par les Spurs, les Californiens ont finalement encaissé leur plus lourde défaite depuis l’arrivée de Steve Kerr sur le banc de Golden State en 2014.

Le Top 10 de la nuit :