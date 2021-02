Dominé par les Nets (117-134), Golden State avait réagi deux jours plus tard en écrasant Cleveland (129-98). Les Warriors étaient partis pour retomber dans leurs travers et puis… ils ont su inverser la tendance assez miraculeusement. Pour la septième fois de la saison, Golden State a signé un deuxième succès consécutif en prenant in extremis le meilleur sur Miami (120-112 après prolongation), ce qui prolonge tout de même une saison pour le moment moyenne (15 succès, 13 revers et une 8eme place à dans la Conférence Ouest).



A domicile, les Warriors ont vécu une soirée très très compliquée. Ils ont été menés durant 51 minutes avant de peut-être signer le « hold-up » de l’année. Sans Draymond Green, touché à la cheville droite, la franchise sextuple championne NBA (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018) a tout d’abord galéré devant la solide défense du Heat. Ils ont concédé quatre ballons dans le premier quart-temps. En face, les quatre paniers primés de Jimmy Butler, Kendrick Nunn et Tyler Herro (deux) ont permis aux Floridiens de prendre 12 unités d’avance (36-24).

Curry en-deçà et puis...



Golden State fait alors ce qu’il peut sans Stephen Curry, sur le banc, avec Kent Bazemore qui signe 10 points et Andrew Wiggins qui carbure (23 points, 8 rebonds). 47-36 pour le Heat qui déroule ensuite avec Butler à la baguette pour notamment Nunn (19 points), Herro et Adebayo, et regagne les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (61-46) et une adresse de 56% d’adresse. Auteur de seulement 7 petits points lors du premier acte, Curry débute le troisième quart-temps et imite son pécule initial. La défense des Warriors ressort du lot et revient avec un 16-5 (66-62). Puis Miami ré-accélère (86-76).

Curry crucifie le Heat

Golden State a une star et, même en-dedans au départ, elle justifie son statut dans les moments cruciaux. Curry, double MVP de la saison régulière (2015, 2016), crucifie le Heat en terminant par un panier primé et deux lancers-francs (120-112). Le meneur de jeu s’est montré maladroit (8 sur 25, dont 25 sur 20 à trois points) mais il a néanmoins conclu la rencontre avec 25 points, 7 rebonds et 11 passes ! Les Warriors peuvent aussi remercier grandement le très actif Bazemore (26 points, 8 rebonds).