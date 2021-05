Memphis est de retour en Playoffs ! Pour la première fois depuis 2017 (défaite au premier tour contre San Antonio), les Grizzlies seront au rendez-vous des phases finales, grâce à leurs deux victoires en play-in. Après avoir fait tomber les Spurs, les joueurs du Tennessee sont allés s'imposer sur le parquet de Golden State : 117-112 après prolongation ! Si le play-in pour la 8eme place de la Conférence Est a été pauvre en suspense, avec la large victoire de Washington sur Indiana, cela n'a pas été le cas à l'Ouest, avec une rencontre à rebondissements.

Les Grizzlies ont mené pendant la grande majorité de la rencontre, avec même 17 points d'avance un peu avant la fin du deuxième quart (62-49, mt), mais ils n'ont pas su se mettre à l'abri. Et Golden State a réussi une grande deuxième mi-temps pour arracher la prolongation. Les Warriors sont revenus à -1 (81-82) à neuf minutes de la fin, puis Memphis a créé un nouvel écart pour mener 95-85 à 3'36 du buzzer, mais grâce à un 7-0, Golden State a recollé, et c'est finalement Andrew Wiggins qui a arraché la prolongation à 33 secondes de la fin sur un tir à 3 points (99-99), Xavier Tillman et Draymond Green manquant ensuite le tir de la victoire.

Un échec pour les Warriors

Tout s'est donc joué dans la prolongation, où Memphis a bien débuté (107-103), puis Golden State est passé devant (107-109), avant d'encaisser un 7-0 qui s'est avéré rédhibitoire, et Bane a scellé la qualification des Grizzlies d'un dunk à une seconde la fin. Les deux stars présentes sur le parquet se sont rendu coup pour coup, avec 39 points (13 sur 28 aux tirs dont 6/15 à 3pts) pour Stephen Curry et 35 (14 sur 29 aux tirs dont 5/10 à 3pts) pour Ja Morant, et ils ont été bien aidés par leurs lieutenants respectifs Draymond Green (11pts, 16rbds, 10pds) et Jonas Valanciunas (9pts, 12rbds).

Mais au terme de ce match indécis, ce sont bien les Grizzlies qui étaient les plus forts et qui vont désormais aller défier la meilleure équipe de la saison régulière, Utah (3-0 pour le Jazz dans les confrontations cette saison). Les Warriors, dont la saison a été plombée dès le départ par la blessure de Klay Thompson, ne verront pas les play-offs pour la deuxième saison de suite, malgré la présence du meilleur marqueur de la Ligue et de l'un des trois meilleures défenseurs. Un échec pour Steve Kerr et ses hommes. Le play-in est en tout cas terminé, et les play-offs vont débuter samedi soir. Au total, sept Français prendront part aux phases finales (Gobert, Tillie, Batum, Ntilikina, Toupane, Luwawu-Cabarrot et Fournier).