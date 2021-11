Phoenix revient à un bilan de trois victoires pour trois défaites en ce début de saison, et les Suns pourront remercier Chris Paul. Le meneur de 36 ans s’est en effet montré décisif lors du succès 112-100 contre New Orleans, la lanterne rouge de la Conférence Ouest. Alors qu’il était rentré au vestiaire à la mi-temps avec 0 point et 8 passes au compteur, il a terminé la rencontre avec 14 points et 18 passes !

Chris Paul devient ainsi le troisième meilleur passeur de l’histoire en saison régulière, avec 10 346 passes, en dépassant Mark Jackson et Steve Nash (Jason Kidd est n°2 avec 12 091). Les Pelicans, privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, ont pourtant sans doute cru qu’ils allaient décrocher leur deuxième victoire de la saison quand ils menaient de vingt points au milieu du deuxième quart et encore de quatorze en fin de troisième, mais ils n’ont rien pu faire face à des Suns (privés de Deandre Ayton) remis dans le droit chemin par leur meneur, et portés par les 22 points de Mikal Bridges, et les 18 de Devin Booker et JaVale McGee.