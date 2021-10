Attendus au tournant après leur défaite d'entrée contre Golden State, les Los Angeles Lakers se sont encore ratés à domicile, cette fois contre Phoenix, dans le remake du premier tour des derniers play-offs. Les Suns sont allés l'emporter 115-105 au Staples Center, dans un match qui a vu Chris Paul (23pts, 14pds) dépasser les 20 000 points en carrière. Si les Lakers, emmenés par LeBron James (25pts, 5pds), Anthony Davis (22pts, 14rbds) et Russell Westbrook (15pts, 11rbds, 9pds), bien meilleur que lors du premier match, ont tenu pendant le premier quart d'heure, ils ont ensuite complètement explosé face à des Suns au collectif bien huilé, où Devin Booker (22pts) et Deandre Ayton (8pts, 15rbds) ont bien aidé Chris Paul. Les vice-champions 2021 ont réussi à compter jusqu'à 32 points d'avance en fin de troisième quart. Les Lakers ont largement dominé le dernier (38-21), mais l'affaire était entendue depuis longtemps. Les Californiens n'ont donc toujours pas gagné cette saison, et pour ne rien arranger, Anthony Davis et Dwight Howard ont eu une altercation sur le banc. Ils ont affirmé après le match que tout allait bien entre eux. A voir dimanche contre Memphis...