En ce qui concerne Phoenix, tout va pour le mieux ! Les Suns sont intouchables depuis la reprise et ont signé face au Miami Heat leur cinquième succès de suite. Pourtant, ce sont bien les coéquipiers de Duncan Robinson et Tyler Herro (25 points chacun) qui ont tenu le match en main jusqu’au quatrième quart-temps. C’zst alors que Devin Booker (35 points) et les Suns ont haussé le ton pour s’imposer de sept longueurs (112-119) et continuer sa folle série.