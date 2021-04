Coup d'arrêt pour New York ! La sensationnelle série de victoires des Knicks a été stoppée. Face à Phoenix, le deuxième de la Conférence Ouest, la marche était trop haute pour atteindre le cap des dix succès consécutifs (110-118). Attendus au tournant, les coéquipiers d'un Frank Ntilikina resté sur le banc pendant l'intégralité de la partie ont montré de très bonnes choses mais cela n'a pas été suffisant, à l'image des 15 points d'avance pris dans le premier quart-temps. Ils n'ont pas réussi à capitaliser sur cet incroyable début de match et ils ont finalement été sanctionnés par un coup de chaud de Chris Paul dans le dernier quart-temps. Muselé par les prises à deux qui ont tout fait pour l'écarter du ballon, Julius Randle (18 points, 6 rebonds) n'a pas pesé sur la rencontre et c'est toute son équipe qui a été mise en difficulté. Offensivement, Derrick Rose (22 points), R.J. Barrett (17 points) et Reggie Bullock (17 points) ont pris le relais mais ils ont fini par manquer de jus. En attaque comme en défense.

Cette fois, la défense des Knicks n'a pas été suffisante



Mise en difficulté par le duo Devin Booker (33 points) - Chris Paul (20 points), la défense des Knicks n'a pas réussi à tenir la longueur. Face à une traction arrière très complémentaire et aussi solide que celle des Suns, les New Yorkais ont eu du mal. Et ils ont aussi manqué de réussite dans le money-time quand les efforts réalisés pour rattraper leur retard ont été anéantis par un panier incroyable de CP3. « On peut mettre en place des attaques de qualité mais ce soir, j'ai le sentiment que c'est notre défense qui nous a couté le match » a analysé Tom Thibodeau en conférence de presse avant de poursuivre « en seconde période, on n'a pas joué comme on aurait du. Et à 110-113, au moment où on devait faire un stop et alors que l'on avait plutôt bien défendu, Chris Paul a marqué un panier compliqué » a regretté le coach du quatrième de la Conférence Est.

Le meneur des Suns a inscrit les sept derniers points de son équipe pour faire la différence. Et rappeler aux Knicks qu'ils ont encore beaucoup à apprendre pour espérer briller dans les matchs à haute intensité du printemps. Si cette défaite est la fin d'une belle série, elle peut être le commencement d'une magnifique fin de saison. « Ce soir, ça fait mal de perdre un match aussi serré mais on va en tirer des leçons pour apprendre de nos erreurs et continuer de progresser en tant qu'équipe » a relativisé Derrick Rose, le meilleur marqueur des Knicks. Les jeunes joueurs de l'effectif new yorkais savent quel exemple suivre pour que ce coup d'arrêt se transforme en accélération dans le sprint final de la saison régulière et au-delà.