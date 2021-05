Bonne pioche de la part des Houston Rockets. Le 25 mars dernier, quand Victor Oladipo filait en Floride pour rejoindre le Miami Heat en échange d'Avery Bradley et Kelly Olynyk, peu de gens pensaient que le Canadien serait le principal gagnant de ce transfert. Car quelques semaines plus tard, l'arrière n'a pas énormément joué avec le Heat, alors que le Canadien se régale sous ses nouvelles couleurs. Aux côtés de Christian Wood ou seul au poste de pivot, le numéro 41 impressionne depuis son arrivée, lui qui multiplie les double-double.



On peut même dire que l'intéressé surnage à Houston, qui va finir avec le pire bilan de la saison, avec au mieux 18 victoires en 72 matchs en cas de succès contre les Atlanta Hawks dans la nuit de dimanche à lundi. Si les Rockets ont donc déçu, c'est tout l'inverse pour Olynyk. Cette nuit, au Toyota Center, si les Los Angeles Clippers avaient laissé ses stars au repos, le Canadien a lui signé une nouvelle très bonne prestation dans sa salle lors de la victoire des siens (122-115).

Les Rockets vont-ils miser sur Olynyk ?



En un peu plus de 31 minutes, le natif de Toronto est même passé tout proche d'un triple-double, ce qui aurait son premier en carrière en NBA. Avec 20 points, 9 rebonds, 11 passes et 3 interceptions, Olynyk a été omniprésent pour mener Houston à une victoire pas forcément attendue et qui ne changera pas grand-chose cette saison. En revanche, d'un point de vue plus personnel, ses derniers matchs pourraient changer considérablement la donne pour l'ancien de Gonzaga.



Probablement à son meilleur niveau depuis le début de sa carrière, le Canadien sera en effet free agent dans quelques semaines et sa cote pourrait donc exploser d'ici-là. Alors qu'il touche un peu plus de dix millions de dollars à l'année actuellement, reste à savoir si les Houston Rockets voudront continuer avec lui, qui vient d'avoir 30 ans. « L’argent est clairement un facteur à un moment donné », a-t-il déjà prévenu au Houston Chronicle. Une chose est sûre, son intersaison risque d'être plus mouvementée que prévu.