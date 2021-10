A Houston, les Rockets l'ont emporté 125-119 contre Washington dans le match le plus serré de la soirée, où aucune équipe n'a compté plus de dix points d'avance. Les Rockets de Kevin Porter Jr (25pts), Jalen Green et Daniel Theis (12pts chacun) ont dominé pendant vingt minutes, puis les Wizards de Bradley Beal (18pts), Aaron Holiday (17pts) et Spencer Dinwiddie (14pts) ont pris les commandes, jusqu'à deux minutes de la fin, où Armoni Brooks (un tir à 3 points et trois lancers-francs) et Dante Exum (deux lancers-francs) ont donné la victoire aux Texans.