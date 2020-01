Depuis plusieurs années, il régale sur les parquets. Oklahoma City en a profité et c’est le cas de Houston depuis maintenant huit saisons. James Harden empile les paniers comme des perles et semble ne jamais vouloir s’arrêter. La source ne se tarira pas de sitôt et tant mieux pour les Rockets qui ont encore pu bénéficier de l’adresse lumineuse de Harden. Les Timberwolves en ont été la victime cette fois, pour la deuxième fois de la saison.



Harden n’a pas explosé les compteurs ce coup-ci. Auteur de 49 unités le 17 novembre dernier face à Minnesota, le joueur de 30 ans n’a inscrit « que » 32 points sur le terrain texan. Une marque standard pour lui en 27 minutes avec un 8 sur 17 aux tirs. Accompagné par Russell Westbrook (30 points), le numéro 13 a néanmoins permis aux Rockets de grignoter une victoire confortable (139-109), la 26eme en 38 sorties. Houston occupe ainsi la troisième place de la Conférence Ouest (68,42% de succès) derrière les deux franchises de Los Angeles, les Clippers (69,23%) et les Lakers (82,05%), meilleure formation de NBA juste derrière les Bucks de Milwaukee (85,36%).





Harden, qui a également pris 12 rebonds et délivré 8 passes décisives, a surtout franchi un cap important dans le deuxième quart-temps. Meilleur marqueur des deux dernières saisons (36,1 et 30,4 points de moyenne), l’arrière et meneur de jeu des Rockets a atteint la barre des 20 000 points inscrits en NBA sur un superbe tir primé à trois points. Il est devenu le 45eme joueur à rallier cette marque symbolique. Et le MVP 2018 n’a que 30 ans. Avec 37,7 points de moyenne depuis le début de l’exercice 2019-2020, Harden, qui est le septième plus jeune joueur à atteindre les 20 000 points, est lancé sur des très hautes bases.





Le dernier élément à avoir été sacré à de telles hauteurs se nomme Michael Jordan (37,1 pts en 1986-1987). Pour trouver mieux, il faut remonter à 1962-63 et le mythique Wilt Chamberlain, auteur de 44,8 points de moyenne après les 50,4 de la saison précédente ! « C’est évidemment un grand accomplissement. J’ai une vue d’ensemble et des objectifs plus ambitieux mais c’est plutôt cool », a sobrement commenté James Harden après sa distinction. « Grandir à Los Angeles et pouvoir le voir progresser au fil des années est juste une bénédiction pour moi son ami, et je suis vraiment ravi pour lui », a lâché son pote et partenaire Russel Westbrook.