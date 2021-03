Le cauchemar s’est enfin achevé. Depuis le 7 février et la réception des San Antonio Spurs (106-111), Houston vivait un véritable calvaire. Chaque sortie était sanctionnée par une défaite. En 46 jours, les Rockets avaient ainsi amassé 20 revers consécutifs. Une éternité en basket. Une triste série qui commençait à sérieusement entrer dans l’histoire de la NBA, version noire. Eh bien, les Rockets vont désormais pouvoir regarder devant, car… ils ont enfin gagné !



Après s’être inclinés à 20 reprises, dont 16 par plus de 10 points d’écart, Houston a mis fin à la plus longue série de défaites de son histoire en renouant avec la victoire face à une autre série franchise en souffrance : Toronto. Les Rockets se sont adjugé ce « match de la peur » (117-99) au Texas contre la formation canadienne qui affiche désormais 9 revers d’affilée.

Un John Wall en mode All Star



Pour enfin conjurer le sort et conclure une rencontre les bras en l’air de joie, les Rockets ont pu compter sur un John Wall de qualité. Un Wall en mode All Star. Un Wall qui a montré la voie en signant un splendide 360° en fin de premier quart-temps annonciateur d’un futur succès. Un acte initial ponctué par un énorme panier rentré depuis son camp par Danuel House Jr. Un tir arc-en-ciel à s’époumoner comme rarement, et les Rockets sont devant à la pause (65-60).





Même privé de Victor Olapido et Kevin Porter Jr, Houston maitrise, ça joue collectif contre des Raptors au complet. Christian Wood pousse l’écart à +10 et (79-69) et enchaine (86-73). Mais les Rockets se remettent à trembler et à s’embrumer les méninges. Fred VanVleet fait mal, très mal. Un enchainement de tirs primés et Toronto signe un 13-2 de belle facture (88-86). Heureusement pour la franchise texane, la réaction arrive.

Premier triple double de Wall depuis cinq ans



Pour sa première avec les Rockets, D.J. Augustin se signale. Il se démène, fixe, provoque, sort de la passe. D.J. Wilson marque, Wood aussi, et l’oxygène revient (99-90). Jae’Sean Tate crucifie Toronto après une faute de Boucher et place deux lancers francs sur trois (101-90). Le trou est fait, les Raptors resteront dans le rétroviseur.





John Wall achève son récital avec un triple-double (19 points malgré un 8 sur 30 aux tirs, 11 rebonds et 10 passes), son premier depuis cinq ans et le 17 mars 2016 ! Et les Rockets l’emportent (117-99) pour la première fois depuis le 5 février (115-103 à Memphis). La neuvième plus grosse série de défaites de l’histoire de la NBA prend fin et Wall tombe dans les bras de Stephen Silas, le coach texan. « Je lui ai dit que je ne le lâcherai pas quoi qu'il arrive, qu'un coach ne devrait pas avoir à vivre ce qu'il a vécu pour sa première expérience, et que j'étais heureux pour lui », a lâché le meneur de 30 ans.