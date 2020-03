Mais qu’arrive-t-il aux Rockets ? Lancée sur une belle série de six succès d’affilée entre février et début mars, dont deux face aux Celtics, la franchise de Houston vient de tomber pour la troisième fois consécutive. Après des revers face aux New York Knicks (125-123) et devant les Clippers de Los Angeles (120-105), les Texans ont baissé pavillon devant Charlotte (108-99). Il n’y a vraiment pas eu photo. Et James Harden n’a pas pu faire grand-chose.





Pour la troisième fois de la saison, les Rockets signent une série négative d’au moins trois défaites. Ils n’ont fait pire qu’en janvier avec quatre revers de rang face à Memphis, Portland, les Lakers et Oklahoma City. Les choses ont rapidement pris une bien mauvaise tournure pour Houston, privé du duo Russell Westbrook - Eric Gordon et mené incroyablement d’entrée... 20-0 ! Rien que ça ! Charlotte va ensuite du coup être constamment devant au tableau d’affichage.

Terry Rozier (24 PTS, 6 3PM) connects on his second 4-point play of the game!



Robert Covington sonne quelque peu la révolte face au trio incandescent Graham-Rozier-Washington grâce à trois paniers à 3 points qui permettent de réduire l’écart (28-13). Un écart qui demeurera jusqu’à la pause (57-43). Méconnaissable, Harden n’inscrit que 15 points et affiche déjà 7 ballons perdus. Le meilleur marqueur de la saison régulière ne fera guère mieux lors du second acte.





Les Texans réduisent pourtant la marge sous la houlette de Covington et Jeff Green (69-61) puis d’Austin Rivers et DeMarre Carroll (75-70). Mais Charlotte est en réussite (82-76 au terme du troisième quart-temps), notamment dans les tirs primés sous l’impulsion de Devonte’ Graham, Miles Bridges, Caleb Miles et PJ Washington. Les Hornets l’emportent finalement avec 9 points de mieux (108-99) et Harden conclut avec une feuille de stats loin de ses standards : 30 points, 10 rebonds, 12 passes décisives et surtout 10 ballons perdus. Houston, cinquième néanmoins de la Conférence Est (39 succès, 23 défaites, 62,9% de réussite), tentera de se refaire la cerise à domicile face à Orlando lors de sa prochaine sortie. Une réaction attendue sur son parquet car deux rencontres plus tard, les Lakers seront au menu à LA.