Toronto n'aura donc pas attendu 2021 pour signer sa première victoire de la saison 2020-21 ! Juste avant le Nouvel An, les Raptors, délocalisés à Tampa, se sont offerts le scalp des New York Knicks sur le score de 100-83, et mettent donc ainsi fin à leur série de trois défaites (contre New Orleans, San Antonio et Philadelphia). Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais qui est intervenue sans l'un des leaders de l'équipe, Pascal Siakam. Le Camerounais, qui tournait à 18,7 points, 9 rebonds et 4,7 passes depuis le début de saison, a en effet été suspendu par sa franchise pour ce match face aux Knicks, suite à son comportement lors de la rencontre précédente, contre les 76ers. Auteur de sa sixième faute à 25 secondes de la fin du match, il était resté quelques secondes près du banc, avant de rentrer directement au vestiaire, ce qui n'a pas été apprécié au sein de la franchise championne NBA 2019.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

🌪 Les Raptors goûtent enfin à la victoire !

💨 Succès 100-83 contre les Knicks, malgré l'absence de Pascal Siakam !https://t.co/0YumEeSfuJ

— NBAextra (@NBAextra) January 1, 2021





VanVleet porte les Raptors



C'est donc depuis le banc que Siakam a assisté à la victoire de ses coéquipiers, qui ont mené pendant tout le premier quart-temps et une grande partie du deuxième, puis ont vu les Knicks passer devant juste avant la pause, même si le score était de 42-42 au moment où les deux équipes sont rentrées au vestiaire. Sur sa lancée, New York a pris sept points d'avance dans le troisième quart, mais Toronto a décidé de passer la vitesse supérieure. A l'entrée du dernier quart, les Raptors menaient 71-64, puis ils ont largement dominé les douze dernières minutes pour l'emporter de 17 points. Fred VanVleet a été le grand artisan de ce succès, avec 25 points à 9 sur 19 aux tirs, et il a été bien aidé par Kyle Lowry (20pts, 7rbds, 4pds, 2int). En face, les 16 points, 10 rebonds et 5 passes de Julius Randle n'ont pas suffi, pas plus que les 16 points et 6 rebonds de Kevin Knox II. Frank Ntilikina était quant à lui forfait, en raison d'une petite entorse du genou gauche. "Une première victoire est toujours dure à obtenir, quelle que soit la saison, et perdre trois fois de suite, quel que soit le moment de la saison, est inacceptable. Je pense que beaucoup de gars ont lancé leur saison", a réagi VanVleet après le match. A confirmer contre New Orleans dès samedi !