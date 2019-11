Après quatre défaites pour débuter, les New Orleans Pelicans ont décroché leur premier succès de la saison, jeudi soir, aux dépens de Denver (122-107).

Toujours privés du phénomène Zion Williamson, les Pelicans ont pu compter sur les 26 points de Jahlil Okafor et sur les 25 points de Brandon Ingram.

Du côté des Nuggets, Nikola Jokic s'est contenté de 13 points, 6 rebonds et 6 passes. Pour son premier match en NBA, Michael Porter Jr, 14e choix de la Draft 2018, a inscrit 15 points.

