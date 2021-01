Toronto avait enfin signé sa première victoire de la saison le 31 décembre contre les Knicks, mais les Raptors sont retombés dans leurs travers et se sont de nouveau inclinés ce samedi, du côté de New Orleans (120-116) dans un match serré. Les Pelicans ont dominé le premier quart-temps et la moitié du deuxième, puis Toronto a pris les commandes pour mener 60-55 à la mi-temps, mais New Orleans est revenu pour mener 87-82 à l'entrée du dernier quart et même 101-92 à 8'30 de la fin. Toronto comptait toujours dix points de retard à cinq minutes du buzzer, mais la fin de match a été riche en suspense. Grâce à un 9-0, les Raptors sont revenus à 108-109 à 3'42 de la fin, puis sont passés devant pour mener 113-112 à 1'08 du buzzer. Mais Eric Bledsoe a fait la différence avec un panier à 3 points à 42 secondes de la fin (116-113), et Brandon Ingram a conclu aux lancers-francs. Malgré les 27 points, 8 rebonds et 5 passes de Fred VanVleet (31pts et 6rbds pour Ingram côté Pelicans), Toronto doit donc une nouvelle fois s'incliner et se retrouve 13eme, avant de "recevoir" à Tampa les Boston Celtics.