En déplacement dans l'Indiana avec Utah, Rudy Gobert n'a pas vécu une soirée aussi agréable que son compatriote et coéquipier de l'équipe de France. Pour le retour du pivot français sur les parquets (il avait manqué les deux matchs précédents), le Jazz, assommé dans le deuxième et le dernier quart-temps, a bu la tasse sur le parquet des Pacers d'un Domantas Sabonis très en vue (23 points à 9 sur 15, 12 rebonds). Auteur d'un nouveau double-double (14 points, 13 rebonds), certes pas son plus impressionnant de la saison, Gobert n'a pas démérité mais cela n'a pas empêché son équipe, pourtant maintenue à flot également mercredi par Bogdan Bogdanovic (30 points, 4 sur 7 derrière la ligne) et Donovan Mitchell (26), de subir une septième défaite (121-102).