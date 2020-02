Les Pacers ont connu un match assez similaire lors de la réception des Blazers. Si les coéquipiers de Domantas Sabonis (20 points, 11 rebonds) ont fait la course en tête dès le début du match, ils n’ont jamais su se mettre nettement à l’abri. Grâce à une bonne fin de deuxième quart-temps, les joueurs de Portland ont pu prendre la main et entamer la deuxième moitié du terrain avec l’avantage au score. Toutefois, après avoir mené de neuf longueurs dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de CJ McCollum (28 points, 8 passes) ont déchanté et laissé les Pacers retrouver leurs esprits pour dominer les douze dernières minutes et aller chercher la victoire (106-100), leur deuxième de suite, afin de ne pas laisser partir les Sixers. Pour Portland, l’opportunité de raccrocher le Top 8 de la Conférence Ouest a été une nouvelle fois manquée.