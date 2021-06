Le génie de Damian Lillard n'a pas suffi pour Portland: malgré deux prolongations arrachées par sa star, extraordinaire à trois points, avec 12 tirs rentrés (battant le record de 11 réussis en phase finale par Klay Thompson en 2016) les Blazers ont cédé sur le parquet des Nuggets (147-140), au terme d'un match qui restera dans les annales des play-offs. Après cinq premières minutes catastrophiques (14-1), Portland a quasiment recollé au score à la pause (65-62), déjà dans le sillage de sa star, qui gardait le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Il a d'abord mis un shoot derrière l'arc quasiment au buzzer pour forcer un premier "overtime" et quand les Nuggets ont pensé en finir grâce à sept points du remplaçant Monte Morris (28 au total), le "Dame Time" a de nouveau sonné trois fois, Lillard inscrivant trois tirs à longue distance dans la dernière minute pour obtenir une 2e prolongation.

Il a ajouté cinq points dans ces cinq dernières minutes supplémentaires, pour en totaliser 55 (10 passes, 6 rbds), mais cela n'a pas suffi. Car, en plus de l'incontournable Nikola Jokic (38 pts, 11 rbds, 9 passes, 4 contres), Denver a pu compter sur Michael Porter Jr (26 pts, 12 rbds) et Austin Rivers (18 pts), alors qu'en face Robert Covington manquait un dunk au pire moment et CJ McCollum (18 pts) posait son pied en dehors des limites sur une action cruciale. Les Blazers devront trouver la force mentale de se remobiliser à domicile jeudi, sinon les Nuggets se qualifieront. "Cette défaite est rude à encaisser. On doit remporter le prochain match, c'est une question de vie ou de mort", a résumé Lillard.