Les Knicks au plus bas. Deux jours après avoir pris une sacrée gifle face à Milwaukee (132-88), New York a tendu l'autre joue, jeudi soir, face à Denver, venu à son tour humilier (139-92) Frank Ntilikina et les siens sur leur parquet du Madison Square Garden. Encore à portée des Nuggets après le premier quart-temps (33-27) grâce notamment aux efforts du remplaçant Mitchell Robinson (17 points, 7 rebonds), seul New Yorkais à dépasser les dix points lors de ce match, les Knicks ont coulé dans le deuxième quart-temps (34-18) face à des Nuggets particulièrement adroits derrière la ligne (4 sur 4 pour Barton, 2 sur 2 pour Harris, 4 sur 8 pour Hernangomez, 2 sur 3 pour Porter Jr ou encore 3 sur 5 pour Grant). Il n'y avait dès lors plus de match et le troisième de la Conférence Ouest, avec huit joueurs à dix points ou plus (17 pour Barton, 16 pour Grant), a pu tranquillement dérouler, sans oublier d'enfoncer encore le clou (31-30, 31-17) dans les deux périodes suivantes pour finalement laisser à 37 longueurs les Knicks de Ntilikina et ses 9 points (3 sur 5 aux tirs) en 24 minutes. Une claque de plus pour les hommes de Dave Fizdale (mais pour combien de temps encore ?), battus pour la 17eme fois en... 19 matchs.