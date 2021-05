A la fin de la saison régulière, Denver sera classé dans le top 4 de la Conférence Ouest. Malgré une concurrence énorme de ce côté-là de la NBA, les Nuggets vont y parvenir pour la troisième fois d'affilée. Personne d'autre ne peut en dire autant. Et c'est un véritable exploit qui a été savouré par Michael Malone en conférence de presse. « C'est un accomplissement énorme. Les joueurs, le staff et tous les membres de cette franchise méritent tellement de reconnaissance car ce n'est vraiment pas facile », a-t-il confié après la victoire à Charlotte (112-117). En remplissant cet objectif à l'entame de la dernière semaine de la saison régulière, la franchise basée dans le Colorado va même pouvoir se permettre un peu de load-management pour reposer certains de ses cadres en prévision des play-offs. Et c'est une véritable chance. Alors que le très probable futur MVP Nikola Jokic a déjà joué 68 matchs cette saison, l'infirmerie des Nuggets a été très régulièrement occupée. La rupture des ligaments croisés de Jamal Murray le mois dernier avait notamment fait craindre le pire pour une franchise qui a pu compter sur sa résilience pour maintenir le cap. Avec cet état d'esprit, un peu de repos, l'expérience de l'an passé et l'avantage du terrain pour entamer les play-offs, Denver est la définition même de l'outsider.

« Envisager un avenir radieux »



Ce rôle, Michael Porter Jr. l'incarne aussi à la perfection. Depuis la blessure de Jamal Murray, le sophomore de 22 ans a haussé son niveau de jeu au point d'impressionner son coach. « Quand Jamal Murray s'est retrouvé sur la touche, Michael Porter Jr. a franchi un cap. Il apprend et progresse et je sais qu'il va encore devenir meilleur. C'est ce qui est excitant dans notre équipe : on a beaucoup de jeunes joueurs qui permettent d'envisager un avenir radieux », a expliqué Michael Malone. Cette saison, MPJ tourne à 19,2 points, 7,4 rebonds et 1,1 passe décisive par match pour s'affirmer comme la deuxième solution offensive des Nuggets derrière Nikola Jokic. Ce mardi à Charlotte, dans un match serré jusqu'au bout, les deux joueurs ont terminé avec 30 points chacun. Ensemble, ils assurent depuis un mois en l'absence de Murray. La chute annoncée au classement n'a pas eu lieu et c'est prometteur pour la suite. Les hommes de Michael Malone peuvent toujours espérer un nouvel enchaînement d'exploits pour revenir en finale de Conférence. Si les Nuggets restent sur trois saisons régulières terminées dans le top 4 de la Conférence Ouest, ils peuvent aussi ambitionner une deuxième épopée consécutive pendant les play-offs.