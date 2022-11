Kevin Durant, auteur de 35 points, a guidé des Nets, enfin combatifs et sérieux en défense, à la victoire (107-109) à l'arraché chez les Blazers, pourtant leaders de la conférence Ouest, jeudi en NBA. Une claquette du bout des doigts de Royce O'Neal, validant ainsi un triple-double (11 pts, 11 rbds, 11 passes), a redonné deux points d'avance définitifs à Brooklyn, à 7 dixièmes de secondes du buzzer. "J'allais juste au rebond, il fallait tout donner, car c'était la dernière action. J'ai fait ce que je devais faire" a commenté après-coup l'ailier de 29 ans, transfuge du Jazz cet été.

Il s'est élevé plus haut que les Blazers Damian Lillard (25 pts) et Anfernee Simons (24 pts) pour remettre dans le filet un shoot repoussé par l'arceau de Durant, néanmoins auteur d'une excellente performance à 13/22 aux tirs (8 rbds, 3 passes) et qui aura pu apprécier, deux jours après la déroute subie à Sacramento (153-121), de voir ses coéquipiers vite remobilisés. Les Nets, au sein desquels Ben Simmons a enfin fait preuve de constance et d'abnégation en sortie de banc (15 pts sans rater un tir, 13 rbds, 7 passes), ont su repousser nombre d'assauts des Blazers limité à 38,7% de réussite. Et leur remplaçant japonais Yuta Watanabe a été un "facteur X" bienvenu (20 pts à 5/7 derrière l'arc, 7 rbds).

Remonté en 11e position à l'Est, Brooklyn, qui a été dominateur à la passe (32/22) comme au rebond (47/39), a peut-être trouvé son match référence, avant de vraisemblablement récupérer Kyrie Irving, dimanche contre Memphis. Selon plusieurs médias, sa suspension en raison de la promotion d'un film antisémite, et qui aura duré huit matches, devrait être levée par ses dirigeants. Sur l'action précédant le panier décisif de Royce O'Neal, le pivot de Portland Jusuf Nurkic (17 pts) avait cru faire le plus difficile, en égalisant sur une action à trois points (faute plus panier). Car son équipe a couru derrière le score dans le dernier quart-temps, après avoir pourtant compté 11 unités d'avance dans le troisième. Malgré cette cinquième défaite en quinze matches, Portland conserve la tête à l'Ouest, devant Phoenix et Denver.