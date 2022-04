Les Brooklyn Nets ont rattrapé leur -21 au troisième quart temps pour battre les New York Knicks 110-98 au Madison Square Garden, infligeant un 38-16 à leurs rivaux dans le dernier quart temps grâce notamment à un triple double de Kevin Durant (32 points, 10 rebonds, 11 passes) et 24 points de Kyrie Irving. Même si Brooklyn est assuré de jouer le tournoi de barrage la semaine prochaine, sa star regrette que l'équipe ait été accrochée. "C'est risqué, je déteste être mené comme ça", a déclaré Durant après la rencontre. "Je déteste être cette équipe, vous savez, qui est à terre, et qui se bat", a-t-il ajouté, soulignant aussi "le bon état d'esprit" en fin de match.