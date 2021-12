Menés presque tout du long, accusant 17 unités de retard au 3e quart-temps(71-54), les Nets ont pris pour la première fois l'avantage au score à sept minutes du terme, pour ne plus le céder. Deux facteurs essentiels: la défense qui a muselé les Mavs (seulement 13 points inscrits) et Kevin Durant qui a planté 11 de ses 24 pions dans le dernier quart-temps, avec le shoot assurant la victoire à une minute de la fin. "Notre attaque a commencé à s'améliorer, défensivement, nous avons été solides et le match a tourné à notre avantage", a résumé "KD". "L'équipe doit continuer comme ça. Avec des matchs comme celui-ci, il y a du bon à prendre et du mauvais à corriger. On ne fait que s'améliorer".

Les deux tentatives à trois points manquées par Luka Doncic puis Tim Hardaway Jr dans les 20 dernières secondes n'ont fait qu'illustrer la maladresse à l'exercice (9/46 soit 20,5% de réussite) de Dallas (7e), incapable de faire autre chose que d'arroser à tout-va à longue distance. Le Slovène, qui a encore pris une faute technique, n'a pourtant pas démérité (28 pts, 9 passes) mais sans peser sur le sort du match quand cela comptait vraiment. Idem pour le Letton Kristaps Porzingis (17 pts, 12 rbds), qui aurait mérité d'être plus utilisé à l'intérieur. Côté Nets, ce fut encore parfois laborieux, mais leur capacité à élever leur niveau de jeu a payé, à l'image de James Harden (23 pts, 12 passes, 9 rbds).