Pour cette première avec les recrues et surtout après les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets n'ont pas démérité – au contraire même. C'est eux qui commencent la partie par le bon bout. Entre opportunisme et paniers primés, ils prennent déjà dix points d'avance en milieu de premier quart-temps. Mikal Bridges (23 points) et Cam Johnson se montrent à leur avantage, ainsi que Joe Harris qui frappe à 3-pts (28-26).

Les Sixers vont alors rester derrière toute la partie. Jamais devant mais jamais largués non plus, James Harden (29 points) et sa bande mettent les paniers et font les stops en défense nécessaires pour être toujours dans la course. Logiquement, à la pause, Brooklyn est encore aux commandes (60-52). En troisième quart-temps, Joel Embiid (37 points, 13 rebonds) fait des dégâts près du cercle. Mais Cam Thomas et le collectif de Brooklyn tiennent bon.

C'est en dernier quart-temps que les choses deviennent plus compliquées pour les troupes de Jacque Vaughn. L'attaque est en panne et le duo Embiid – Harden est de plus en plus pressant. Dans les dernières secondes, le pivot inscrit deux lancers-francs importants. Il est dans la foulée imité par l'ancien joueur de Houston et les Sixers mènent de trois points à une seconde du terme. Spencer Dinwiddie pense égaliser et envoyer les deux équipes en prolongation, mais son shoot est déclenché trop tard.

Victoire sur le fil des Sixers donc, 98-101, qui ont attendu le bon (et le dernier surtout) moment pour faire la différence dans cette rencontre. C'est une deuxième victoire de suite pour les joueurs de Doc Rivers. Pour les Nets, cette nouvelle vie démarre certes avec un revers mais aussi avec une prestation et un collectif très intéressants.