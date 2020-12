Les Brooklyn Nets, portés par leur duo de star Kevin Durant/Kyrie Irving enfin opérationnel et performant, 48 points à eux deux, ont aisément battu (125-99) Golden State où seul Stephen Curry a surnagé, mardi en ouverture de la saison NBA. Absent des parquets depuis un an et demi, après sa rupture d'un tendon d'Achille en match des finales 2019 perdues avec Golden State contre Toronto, Durant a réussi son grand retour dans une rencontre officielle, après de bonnes dispositions affichées en présaison.

En témoignent ses 22 points (5 rbds, 3 passes, 3 interceptions), sans forcer en 25 minutes, face à son ancienne équipe des Warriors, avec lesquels il a glané deux titres de champion en 2017 et 2018, apparaissant alors comme le meilleur joueur du monde. L'ailier a commencé sur les chapeaux de roue, en rentrant ses trois premières tentatives. Un shoot derrière l'arc d'abord, un dunk après un premier pas foudroyant, puis un shoot à mi-distance tout en contrôle malgré une faute qui a transformé l'action à trois points. Toute la panoplie de "KD" retrouvée en somme, comme si de rien n'était.

Sans Draymond Green côté Warriors

"Ça fait du bien. Je ne ai pas abordé ce match différemment. J'avais la même énergie pour ceux de présaison. Mais c'est bien de gagner", a-t-il commenté après-coup. Durant n'a pas été seul à s'amuser face à une défense perméable des Warriors, puisque Irving a été le meilleur marqueur de l'équipe avec 26 points (10/16, 4 rbds, 4 passes). Le meneur s'était fait remarquer dès son arrivée au Barclay Center avec un poncho portant le message "Bien sûr qu'on peut faire confiance au gouvernement, il suffit de demander à un Amérindien", lui dont la mère était à moitié sioux.

Ces débuts réussis pour ces Nets ambitieux, le sont également pour Steve Nash, qui entame une nouvelle carrière d'entraîneur après avoir été un des meilleurs meneurs de l'histoire, désigné MVP de la ligue en 2005 et 2006. En face, en l'absence de Draymond Green, souffrant d'un pied, et de Klay Thompson pour la saison, victime d'une rupture d'un tendon d'Achille, Curry (20 pts, 10 passes), pour son 700e match en NBA, a été trop seul pour porter des partenaires trop tendres, malgré la performance notable de James Wiseman (17 pts, 6 rbds), leur rookie drafté en 2e position. Dans la foulée de ce premier match de l'exercice 2020/2021 se déroulait le duel de Los Angeles entre les Lakers champions en titre et les Clippers.