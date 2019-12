Troisième victoire d’affilée pour Brooklyn ! Dans un match débuté à 15h00 heure de Big Apple, les Nets, septièmes de la Conférence Est, se sont offert les Denver Nuggets, cinquièmes de l’Ouest, qui perdent leur deuxième match d’affilée après celui à Boston. Les Nets se sont imposés 105-102 après un match loin d’être extraordinaire mais qui aura au moins eu le mérite d’être serré, aucune équipe ne parvenant à compter plus de huit points d’avance. Brooklyn, toujours privé de Kyrie Irving, a mené au score jusqu’au buzzer de la mi-temps, où Denver est passé devant pour la première fois grâce à un tir à 3 points de Jamal Murray (53-54), qui termine avec 21 points et 5 passes. Les Nuggets ont pris quatre points d’avance à la reprise, mais jamais plus. Si bien que Brooklyn, emmené par un grand Spencer Dinwiddie (24pts, 4rbds, 8pds) et un excellent Jarrett Allen (19pts, 11rbds), a pu repasser devant (82-77 à la fin du troisième quart).

Denver menait à 30 secondes de la fin



Le dernier quart-temps a été riche en suspense, les deux équipes prenant la tête du tableau d’affichage à tour de rôle, quand le score n’était pas à égalité. Grâce à un panier de Nikola Jokic (24pts, 11rbds, 6pds), les joueurs du Colorado menaient 102-101 à 30 secondes de la fin, mais Brooklyn a inscrit les quatre derniers points de la partie, par un lay-up de Dinwiddie et deux lancers-francs de Taurean Prince (9pts, 11rbds, 4pds). C’est donc une treizième victoire pour les Nets, qui viseront la passe de quatre mercredi face à Charlotte. Denver, battu pour la septième fois cette saison, poursuivra de son côté son difficile road-trip à l’Est à Philadelphia mardi.