Un succès 109-106 qui s’est dessiné dans les derniers instants de la rencontre, notamment grâce à la défense texane, capable de limiter son hôte à 18 points dans le dernier quart.



La victoire des Mavs a également été collective avec pas moins de neuf joueurs à plus de dix points, parmi lesquels Maxi Kleber, le plus en vue du haut de des 14 points et 7 rebonds. Kristaps Porzingis et Luka Doncic ont bien rendu 10 points et 14 rebonds pour l’un et 14 points pour l’autre mais avec respectivement un 4 sur 14 et un 3 sur 12 aux tirs.



Côté Nuggets, Paul Millsap a eu beau terminer meilleur marqueur du match avec 23 points à 9 sur 17 et Nikola Jokic compiler un triple-double avec 10 points, 10 rebonds et 10 passes, leurs efforts sont restés vains.