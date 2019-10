Les Los Angeles Lakers affrontaient les Brooklyn Nets, jeudi à Shanghai, en match de pré-saison NBA. Et ce sont les New-Yorkais qui l’ont emporté (114-111). LeBron James (20 points, 6 rebonds), Anthony Davis (16 points, 5 passes) et Rajon Rondo (18 points, 5 rebonds, 6 passes) n’ont pas suffi pour les Californiens, qui n’ont pas su contenir Spencer Dinwiddie (20 points, 7 passes) et Taurean Prince (18 points, 4 rebonds). A noter que Kyrie Irving a reçu rapidement un coup au visage et n’est pas revenu sur le parquet.