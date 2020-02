Privés respectivement de LeBron James et Steph Curry, les Lakers et les Warriors étaient dans l’obligation de se réinventer au moment de s’affronter la nuit dernière. Absent sur le parquet, la star de Los Angeles était néanmoins présente pour soutenir ses coéquipiers. Cette présence n’a pas vraiment eu un effet positif sur son équipe avec une entame poussive de la part des Lakers. Face à cette apathie, Golden State a logiquement pris les devants sous l’impulsion d’un Draymond Green et Eric Paschall (23 points, 2 passes, 3 rebonds). Mieux en jambes dans le deuxième quart-temps et aidés par l’exclusion de Green pour deux fautes techniques successives, les Lakers sont parvenus progressivement à refaire leur retard pour finalement mener d’une courte tête à la pause (54-52).

40-17 dans le troisième quart-temps



C’est dans le troisième quart-temps que les Lakers ont décidé de passer la vitesse supérieure, notamment grâce à un troisième quart-temps remporté 40-17. Déchaîné Rajon Rondo (12 points, 6 passes, 4 rebonds) a régalé ses coéquipiers tout en n’oubliant pas de se montrer adroit devant le cercle. Meilleur marqueur de la rencontre pour son équipe Anthony Davis (23 points, 1 passe, 6 rebonds) a également répondu présent dans ce moment décisif. Avec 25 points d’avance à la fin du troisième quart-temps (94-69), la différence est faite sur des Warriors abattus. Démobilisés, les bons derniers de la NBA n’ont pas la force de s’en remettre pour finalement s’incliner avec un écart de 30 points (116-86). Cette rencontre est venue appuyer les dynamiques contraires des deux équipes. Golden State enchaîne en effet un huitième revers de rang tandis que Los Angeles signe un septième succès consécutif. Les Warriors pourront se rassurer en voyant que Steph Curry devrait effectuer son retour sur les parquets ce dimanche. Un retour qui ne sera visiblement pas de trop.