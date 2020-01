Les Lakers aussi marchent très fort. Ils l’ont encore prouvé mardi en collant trente points chez eux (117-87) aux Knicks de Frank Ntilikina (7 points) et R.J.Barrett (19 points) grâce à un nouveau festival de LeBron James (31 points, 5 passes, 5 rebonds). La soirée a pourtant été loin d’être parfaite sur tous les plans pour le « King » et ses coéquipiers, puisque le leader de la Conférence Ouest a perdu Anthony Davis (5 points, 5 passes, 6 rebonds), victime d’une très lourde chute en fin de troisième quart-temps. Resté de longues secondes au sol, l’autre superstar de l’équipe avec James a fini par se relever mais il n’a jamais repris la rencontre. D’après les premiers examens, « The Brow », très mal retombé, ne souffrirait que d’une simple contusion juste au-dessus du coccyx. Il faut juste espérer pour l’ancien Pelican, que le bilan ne s’avérera pas plus grave.