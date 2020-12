Il n’est pas forcément celui qui a le plus brillé cette nuit, mais honneur à LeBron James qui, le jour de ses 36 ans, a encore livré une très belle prestation lors de la victoire des Lakers 121-107 à San Antonio, à l’occasion d’un match historique, qui a vu Becky Hammon entrer dans l’histoire en devenant la première femme à coacher en NBA, après l’expulsion de Gregg Popovich. LeBron James a inscrit 26 points (11 sur 23 aux tirs, dont 1/3 à 3pts), pris 5 rebonds et délivré 8 passes décisives, ce qui lui permet d’étendre son record (qu’il détient depuis mars 2018) à désormais 1000 matchs d’affilée de saison régulière à 10 points ou plus (Michael Jordan s’était arrêté à 866, Kareem Abdul-Jabbar à 787). Il faut remonter au 5 janvier 2007 pour voir LeBron inscrire moins de 10 points ! Ce record pourra-t-il être battu un jour ? Pour le moment, James Harden en est à 411 et Kevin Durant à 153… Autre stat dénichée par la NBA : aucun autre joueur n’a réussi à terminer meilleur marqueur de son équipe le jour de son anniversaire que LeBron James : huit fois.