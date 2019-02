LeBron James va-t-il rater les playoffs ? Difficile d'imaginer tel tremblement de terre en NBA, le "King" étant fidèle à la post-saison depuis 2006. Sauf que cette belle série est en péril. Les Lakers ont perdu à Atlanta (117-113), mardi soir et la franchise de Los Angeles s'éloigne inexorablement du top 8 en enchaînant les défaites.

Malgré un triple-double (28 points, 11 rebonds et 16 passes), LeBron James a affiché un pourcentage négatif au tir (8/20). Même bilan pour son lieutenant Kyle Kuzma (19 points). Les Lakers ont shooté à 14/40 à trois points. Insuffisant pour conclure un road-trip bien difficile pour les Angelenos. Ils ne rejoueront plus avant une semaine et un nouveau rendez vous qui s'annonce bien compliqué face aux Rockets de James Harden. Le quadruple MVP va pouvoir profiter du All-Star Game pour se changer les idées car le bilan des Lakers est pour le moins préoccupant.

La franchise de L.A. est 10e de la Conférence Ouest. Pour la première fois depuis le 11 novembre dernier, le bilan des Angelenos est négatif (28 victoires et 29 défaites). Les Kings, huitièmes, creusent l'écart avec trois défaites de moins. Qu'il semble loin ce soir de Noël où LeBron James et consorts domptaient les Warriors pour basculer à 20 succès et 14 revers. Ce soir-là, le "King" s'est blessé et toute la machine s'est enrayée.