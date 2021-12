Pour la der sur le parquet de ce Staples Center, devenu officiellement jeudi soir après la rencontre la Crypto.com Arena, les Lakers, au-delà de stopper une hémorragie de nouveau très prononcée (quatre défaites de suite, série en cours), rêvaient de refermer les portes de la désormais ex-ère de la mythique salle de Los Angeles sur une victoire. Non seulement, ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont subi de surcroît l'une de leur plus lourdes humiliations (138-110) sur la période, face à San Antonio et à des Spurs portés par un Keita Bates-Diop en lévitation. L'ailier fort américain de 25 ans qui n'avait jamais fait mieux que 22 points depuis son arrivée dans la ligue, a pulvérisé son record (30 points) sans manquer le moindre tir de toute la soirée (11 sur 11, dont 3 sur 3 à trois points) pour permettre aux Texans d'enchaîner une deuxième victoire de rang aux dépens des Californiens de LeBron James (36 points, 9 rebonds, 6 passes) et Russell Westbrook (30 points, 7 rebonds, 4 passes), qui n'avancent plus de nouveau.

