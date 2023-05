Avec 12 points en premier quart-temps, Stephen Curry a lancé les champions en titre dans ce Game 6 à Los Angeles. Mais les Lakers sont solides avec des menaces qui viennent de partout : de LeBron James, Anthony Davis ou D'Angelo Russell. Les Warriors sont maladroits mais restent dans la course (31-26). L'adresse de Golden State ne remonte pas en deuxième quart-temps, surtout à 3-pts, mais Los Angeles aussi est dans le dur. Austin Reaves a néanmoins un temps fort, avec dix points, pour permettre aux joueurs de Darvin Ham d'être devant à la pause (56-46).

Après la mi-temps, Curry passe encore la seconde avec 14 points dans le troisième quart-temps. Mais ça ne suffit pas car Los Angeles s'appuie sur un LeBron James efficace (30 points) et un Lonnie Walker IV qui sort de sa boîte. Les Warriors ne lâchent pas mais ils cèdent encore du terrain avant le dernier quart-temps (91-77). Maladroit et trop seul, car Jordan Poole et Klay Thompson passent à côté de cette rencontre, Curry (32 points) ne peut inverser la tendance.

Surtout que la défense de Golden State ne parvient pas à fermer l'accès à la raquette, les Lakers se régalent et enfilent les paniers. Ils s'imposent logiquement 122-101 et concluent cette série. Los Angeles est donc qualifié pour la finale de conférence et retrouvera Denver comme en 2020. Les champions en titre, eux, sortent après une série où ils ont été globalement dominés par la bande de LeBron James.