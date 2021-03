Les Lakers sont de retour dans la course à la première place de la Conférence Ouest ! Ce vendredi, ils ne pointent qu'à 1,5 victoire de Utah. Le repos observé durant le All-Star Break leur a fait du bien pour se relancer, dépasser Phoenix et se rapprocher du Jazz. « On en avait vraiment besoin. On n'en parlait pas mais c'était évident que les gars étaient face à un mur après la très courte inter-saison. Ils étaient fatigués physiquement et mentalement mais ils sont revenus en grande forme pour répondre aux attentes en jouant bien face à de bonnes équipes », a reconnu Frank Vogel en conférence de presse. Depuis cette trêve, ses joueurs sont invaincus.

A l'Ouest, personne ne peut en dire autant. Pour atteindre les quatre victoires consécutives, les Angelinos ont eu besoin de s'employer pour venir à bout de Charlotte (116-105) ce jeudi soir. Malgré une avance de 15 points à la mi-temps, ils ont eu besoin de tout recommencer quand les surprenants Hornets ont égalisé à la moitié du troisième quart-temps.

Décalé au poste de pivot, LeBron James a mené les Lakers à la victoire

Pour arracher la victoire dans le money-time, la franchise basée à Los Angeles a une nouvelle fois pu compter sur une grande performance de LeBron James. Le joueur de 36 ans a compilé 37 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et un énorme contre sur Terry Rozier en 37 minutes. Des deux côtés du terrain, il a mis son intensité au service d'un collectif qui en avait besoin pour repousser le retour des partenaires de LaMelo Ball (26 points). Pour rivaliser avec le small ball des Hornets, le King a même été décalé au poste de pivot. Une tactique qui a porté ses fruits puisque le septième de la Conférence Est n'a jamais réussi à mener au score en deuxième période. « On a mis LeBron à l'intérieur avec quatre extérieurs pour les contenir et il a été capable de mener ce groupe à la victoire », a expliqué Frank Vogel à l'issue de la rencontre.

Dennis Schröder, le lieutenant qui a tant manqué à LeBron James

Si le franchise player a délivré une nouvelle prestation digne d'un MVP en finissant meilleur marqueur de la rencontre, il faut reconnaître qu'il a été parfaitement épaulé par Dennis Schröder. L'Allemand a terminé la rencontre avec 22 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. Il s'affirme surtout comme le principal lieutenant du King. En l'absence d'Anthony Davis, l'ancien d'Oklahoma City joue un rôle important dans la bonne série des Lakers. Quand il a été mis sur la touche en raison du protocole sanitaire, Los Angeles a perdu ses quatre matchs.

Mais depuis son retour, et malgré la blessure d'AD, la franchise pourpre et or a remporté sept de ses neuf rencontres. L'apport du natif de Brunswick a été salué par son entraîneur et par LeBron James en personne. « Il joue un très bon basket », a reconnu le numéro 23 quand son entraîneur allait encore plus loin. « Il est vital depuis son retour. Dennis a joué un rôle très important dans nos récentes victoires. » Grâce à ce type d'ajustements, les Lakers prouvent qu'il faudra compter sur eux dans les moments importants. Se rapprocher du meilleur bilan de la Ligue en est le premier exemple.