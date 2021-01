Julius Randle a encore été le grand artisan du succès des Knicks, qui sont repassés en positif (4 victoires-3 défaites) en dominant lundi soir les Hawks sur leur parquet (108-113). Et si Trae Young (31 points) a terminé meilleur marqueur du match, Randle n’était pas loin et a même frôlé un nouveau triple-double en compilant 28 points, 17 rebonds et 9 passes. Après 7 matchs, il affiche les meilleurs moyennes de sa carrière, avec 22,1 points, 11,4 rebonds et 7,4 passes. Avec une réussite à 3 points supérieure à 40%, malgré son 0/5 d’Atlanta.



Et ce début de saison tonitruant ne doit rien au hasard, estime son nouvel entraîneur. "Julius est arrivé au camp d’entraînement en grande forme, apprécie ainsi Tim Thibodeau, réputé pour son exigence, notamment physique. Et je trouve qu’il comprend vraiment bien ses coéquipiers, et quelles sont leurs forces. Et le fait de jouer collectif est sans doute le plus important. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il est aussi beaucoup plus adroit. Ça nous a offert beaucoup de possibilités."

"Je voulais montrer l'exemple"

"C’est vrai que j’ai perdu un peu de poids, avoue l’intéressé. Mais je voulais surtout me challenger tous les jours. J’ai des super coachs à la maison. Je parlais en permanence avec Thibs, et on était sur la même longueur d’onde en arrivant au camp d’entraînement. Je voulais montrer l’exemple en arrivant en grande forme." Et l’ancien Laker, 7e choix de la draft 2014, a vite été conquis par l’ancien coach des Bulls et des Wolves.



"Il a fait un super boulot dès le début du camp d’entraînement, en mettant simplement son système de jeu en place, souligne-t-il. On ne se demande pas où on doit se situer sur le parquet. On s’écarte bien et si la défense s’écroule, je peux compter sur n’importe qui pour couper où être au bon endroit. Et on choisit une option facile. C’est ce qu’on essaie de faire, en jouant juste et les uns pour les autres sans égoïsme." Une philosophie qui fait ses preuves, au sein d’un collectif ou RJ Barrett (18,3 points, 7,6 rebonds et 3,7 rebonds) s’épanouit lui aussi. Et si la franchise de Manhattan avait enfin trouvé la bonne formule ?