La journée de dimanche en NBA a débuté par un alléchant Knicks - Clippers, et la rencontre a tenu ses promesses. La logique a été respectée avec la victoire des Californiens, deuxièmes de la Conférence Ouest (16 victoires - 5 défaites) à New York, neuvième de la Conférence Est (9 victoires - 12 défaites) sur le score de 129-115. Les Clippers, privé de Nicolas Batum, touché à l'aine, et de Patrick Beverley, ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence. La première, avec un coup d'envoi donné à 13h00 heure locale, a été en effet très serrée. Les Knicks, privés de Frank Ntilikina, Nerlens Noel, Kevin Knox, Theo Pinson et Dennis Smith Jr, ont le plus souvent dominé, mais jamais de plus de sept points. Ils ont notamment été portés par RJ Barrett, auteur de 15 ses 23 points du match en première mi-temps. En face, les Clippers ne se sont pas affolés, prenant la tête avec cinq points d'avance au milieu du deuxième quart, avant de laisser les Knicks repasser devant.

Un 9-0 qui fait mal aux Knicks



Mais en deuxième mi-temps, les Californiens ont décidé de passer la vitesse supérieure, à l'image de Kawhi Leonard, auteur de 16 de ses 28 points après le repos. Les Clippers ont vu leur avance augmenter peu à peu, pour se porter à +12 en fin de troisième quart. Mais les Knicks ont réussi à revenir à deux points (103-105) à 7'44 de la fin, grâce à leur excellent rookie Immanuel Quickley, qui termine avec 25 points. Le moment qu'a choisi Los Angeles pour se fâcher, avec un 9-0 en deux minutes. Les Knicks n'ont pas réussi à combler l'écart, et ils s'inclinent finalement de quatorze points. Si Leonard a fini meilleur marqueur des Clippers, Reggie Jackson a également été au rendez-vous, avec 18 points, pendant que Paul George en marquait 17, avec un vilain 1 sur 8 à trois points. Côté Knicks, Julius Randle finit avec 27 points (4 sur 5 à 3pts). Les Clippers vont désormais se rendre chez les voisins des Knicks, les Nets, alors que New York ira à Chicago.

[🎞️RESUME VF] 🏀 #NBA

✨ Aidés par les 28 points de Kawhi Leonard, les Clippers font craquer les Knicks !

📈 10ème victoire en 11 matchs pour l'équipe dirigée par Tyronn Lue 👍#NBAextra https://t.co/r4PpvNMZpD

— NBAextra (@NBAextra) January 31, 2021







NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 31 janvier 2021

New York Knicks - Los Angeles Clippers : 115-129

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué, sur décision du coach

>>> Nicolas Batum (LAC), touché à l'aine, n'a pas joué



Denver Nuggets - Utah Jazz

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers

Toronto Raptors - Orlando Magic

Washington Wizards - Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers