Golden State a eu beau encore devoir faire sans Draymond Green et D’Angelo Russell en plus des absences longue durée de Stephen Curry et Klay Thompson, les Warriors n’en ont pas moins signé un joli coup en dominant les Blazers pour ce qui constitue leur deuxième victoire de la saison.

Un succès 127-118 marqué du sceau du rookie Eric Paschall, auteur de 34 points, 13 rebonds. A ses côtés, Ky Bowman et Jordan Poole ont également été à leur avantage avec respectivement 19 et 16 points. De même que Damion Lee en sortie de banc, lui aussi auteur de 16 points.

Et il fallait bien ça pour survivre au nouveau coup de chaud de Damian Lillard, auteur de 39 points à 15 sur 26 aux tirs tandis que Hassan Whiteside et CJ McCollum ajoutaient 22 points-11 rebonds et 14 points.