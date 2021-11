Alors qu'ils restaient sur deux défaites de suite, les Californiens n'ont pas raté l'opportunité de se relancer au Staples Center face à un adversaire modeste. Si Nicolas Batum (14 points et 8 rebonds) s'est notamment illustré, c'est surtout Paul George (32 points, 9 rebonds et 7 passes) qui a fait le travail pour les Clippers. En face, Shai Gilgeous-Alexander (28 points et 7 rebond) a été un peu court pour espérer mieux. De son côté, au Spectrum Center, Charlotte a déçu face à Cleveland (110-113), à cause notamment d'un 21-40 durant les 12 premières minutes. Un retard que LaMelo Ball (30 points, 7 rebonds et 6 passes) et Terry Rozier (23 points) n'ont pas réussi à compenser. La faute notamment à un Jarrett Allen (24 points et 16 rebonds) en très grande forme en face. En attendant, ce revers à domicile des Hornets fait tache contre un adversaire qui n'a pas les mêmes ambitions cette saison.