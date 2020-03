Les mal classés ont assuré le spectacle la nuit dernière sur les parquets de NBA. Installés dans les bas-fonds de la conférence Est, Atlanta et Charlotte ont en effet dû disputer deux prolongations pour finalement se départager. Les deux équipes ne se sont pratiquement jamais quittées tout au long du match, avec 9 points comme écart le plus important tout au long de ce mano a mano. Les deux équipes ont néanmoins eu l’opportunité de faire la différence chacune à leur tour au cours de cette rencontre. Sur la ligne des lancers francs, Trae Young a notamment eu l’occasion d’offrir la victoire aux Hawks mais il n’est parvenu à passer qu’un seul de ses deux lancers francs à la toute fin du dernier quart-temps. Le scénario d’un match au suspense interminable prenait forme pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un challenge décisif



Malgré cette tentative importante manquée à la fin du temps réglementaire, Young (31 points, 4 rebonds) a néanmoins été le joueur le plus efficace de sa formation avec Cam Reddish (22 points). En prolongations, les deux équipes, toujours très proches au score, ont de nouveau eu l’opportunité tour à tour de faire la différence. A la fin de la première prolongation, c’est une décision arbitrale qui va permettre aux Hawks d’arracher une deuxième prolongation. Après une faute de Treveon Grahama sur Terry Rozier, les arbitres ont finalement changé leur décision suite à un challenge demandé par Lloyd Pierce, le coach d’Atlanta. Après une deuxième prolongation toujours aussi serrée, c’est finalement Reddish qui a offert la victoire aux siens grâce à des lancers francs en se montrant plus efficace que Rozier. Le joueur de Charlotte avait en effet manqué quant à lui ses deux tentatives peu de temps avant. L’ancien pensionnaire de Boston pourra se rassurer en constant qu’il a terminé meilleur marqueur de la rencontre (40 points).