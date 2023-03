Comme cela arrive trop souvent cette saison pour les champions en titre, l'entame de rencontre n'est pas bonne du tout. La défense prend l'eau de partout et les Warriors encaissent 48 points en douze minutes ! Jaren Jackson Jr. (21 points) s'amuse avec 11 points et, en face, l'adresse de Golden State est trop faible pour résister à ces soucis en défense (48-28). En deuxième quart-temps, Stephen Curry (29 unités) réveille ses troupes avec 12 points. Il y a toujours des ballons perdus chez les Warriors, mais les Grizzlies sont moins dangereux à 3-pts et Golden State peut ainsi revenir un peu. Néanmoins, sans Ja Morant, Memphis arrive à la pause avec de l'avance et un record de saison en première mi-temps (77-59).

Les soucis offensifs des Grizzlies se confirment en troisième quart-temps, malgré un excellent Tyus Jones (22 points, 11 passes), alors que les cadres des Warriors, Curry, Klay Thompson et Draymond Green (22 points à eux trois dans ce quart-temps) prennent les commandes de la partie pour ramener les Warriors (99-92) avant le dernier acte. Mais comme en premier quart-temps, tout s'écroule pour les Californiens ensuite. Jordan Poole, avec onze points, est le seul à exister offensivement. Les Grizzlies en profitent pour frapper fort, remportent aisément ce dernier quart-temps sur le score de 32-17, et filent logiquement vers une large victoire 131-110. Memphis est troisième de la conférence Ouest quand Golden State, désormais sur trois défaites de rang, est sixième.