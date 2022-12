Les Grizzlies, qui n'ont pas semblé affectés par l'absence d'un de leurs leaders, Ja Morant, ont largement dominé les Hawks, avec 22 points de Tyus Jones et un gros match de Jaren Jackson, qui n'a marqué que 15 points mais a réussi huit contres. Il égale dans cet exercice le record pour un joueur des Grizzlies. Seuls jusqu'à présent les frères Marc Gasol et Pau Gasol et Stromile Swift avaient réussi une telle performance. Ce chiffre illustre les efforts défensifs des Grizzlies, qui ont annihilé l'attaque des Hawks, certes privée de sa meilleure gâchette, Trae Young, blessé au dos, qui n'ont rentré que 37 de leurs 104 tirs (35,6% de réussite). Memphis, où Ja Morant était absent à cause d'une douleur musculaire à la cuisse droite, a remporté sa sixième victoire d'affilée et conforte sa 2e place de la Conférence Ouest.