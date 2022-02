Une fois de plus, Evan Fournier n'a rien à se reprocher. Malheureusement pour New York, tous ses coéquipiers ne peuvent pas en dire autant. Kemba Walker, notamment, a touché le fond, avec un incroyable zéro pointé sur sa copie du soir. Malgré l'énorme prestation du Français, auteur de 30 points (11 sur 18 aux tirs, 8 sur 12 à trois points), mercredi soir sur le parquet du Madison Square Garden face à Memphis et un Jaren Jackson Jr. omniprésent (26 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres), les Knicks, au même titre que Dallas contre OKC (défaite 120-114 ap) malgré les 40 points de Luka Doncic, ont donc enregistré une nouvelle défaite (120-108), la 28eme cette saison pour ces New Yorkais qui avaient au moins le mérite il y a encore quelques semaines de savoir profiter des performances de Fournier pour s'offrir quelques éclaircies dans un exercice bien obscur. Ce n'est désormais plus le cas.