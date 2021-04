Paul George (32 pts, 9 passes) et Marcus Morris (33 pts, 6 rbds) n'ont pas été de trop pour aider les Clippers, plusieurs fois menés dans le match, à venir à bout d'une coriace équipe de Détroit (131-124) au Staples Center. Dans ce match où chaque équipe a oublié de défendre, L.A. a shooté à 62,5% de réussite (57,7% à longue distance) et les Pistons à 52,9%. Nicolas Batum a été très adroit (14 pts, 4/4 derrière l'arc) et proactif (9 rbds, 3 passes, 3 contres) en l'absence de Kawhi Leonard, ménagé. L.A. enchaîne un 5e succès qui le rapproche doucement de la 2e place occupée par Phoenix à l'Ouest.